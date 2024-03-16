Джолион Палмер хвалит Оливера Бермана

Вероятно, ещё никогда новичкам не было так сложно переходить в Формулу 1, как сейчас, когда тестов проводится совсем мало. В прошлый уик-энд 18-летнему Оливеру Берману предстояло справиться с серьёзными испытаниями, когда в последний момент в команде Ferrari решили, что именно он заменит Карлоса Сайнса.

Джолион Палмер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт официального сайта чемпионата, проанализировал дебютное выступление Бермана, весьма успешно справившегося с делом.

Когда в дни гоночного уик-энда в Саудовской Аравии Карлосу Сайнсу потребовалась срочная операция, в Ferrari решили усадить за руль Оливера Бермана, и меня очень порадовало, что в команде не стали искать более опытного гонщика.

Чтобы перейти из Формулы 2 в Формулу 1 надо сделать очень большой шаг. Достаточно привести только один факт: во второй квалификационной сессии Берман проехал круг с результатом, который был на 14 секунд быстрее, чем время его поула в Ф2, завоёванного днём ранее.

Когда гонщик впервые садится за руль машины Формулы 1, то прежде всего его поражает мощность и крутящий момент, которые развивает двигатель. Машина Бермана в Ф2 развивает 620 л.с. Машина Ferrari – около 1000 л.с., а благодаря крутящему моменту, который обеспечивают гибридные силовые установки, эту мощность можно использовать практически на всём диапазоне оборотов.

Это означает, что когда бы вы ни прибавляли газу, машина разгоняется невероятно быстро. Но удерживать такую машину под контролем тоже сложнее, а вот перегреть заднюю резину можно запросто.

Следующий момент, к которому нужно адаптироваться – это прижимная сила. Машины Формулы 2 в этом плане неплохие, но, например, в скоростных поворотах они генерируют лишь какой-то процент того прижима, что характерен для машин Формулы 1. Соответственно, Ferrari держала трассу в таких поворотах намного лучше, чем машина Ф2, что позволяло Оливеру показывать неплохие скорости на очень быстром кольце Jeddah Corniche Circuit.

Кроме того, на этой трассе очень велики нагрузки, и хотя гонщик очень плотно пристёгнут ремнями безопасности, мышцы плечевого пояса, спины и шеи испытывают воздействие многократных перегрузок, и чтобы с ними справиться, требуется отличная физическая подготовка.

Впрочем, дело не только в высоких скоростях – к ним Берман адаптировался быстро, как и в прошлом году, когда на пятничных тренировках пилотировал машину Haas F1 – также в Формуле 1 намного сложнее и органы управления машиной, и все рабочие процедуры.

Единственное сходство в том, что в Ф2 гонщик использует систему DRS на тех же самых участках трассы. Но в Ф1 в его распоряжении гораздо более широкий арсенал разнообразных кнопок и переключателей, чтобы по ходу круга корректировать тонкие настройки машины. Для лучших гонщиков Формулы 1 это становится абсолютно естественным.

Речь он балансе тормозов, о настройках торможения двигателем и дифференциала – всё это крайне важные инструменты, которые позволяют каждый поворот проходить как можно ближе к идеалу.

В Формуле 1 надо постоянно стремиться добиваться всё более высоких результатов. Если в Ф2 тебе удалось проехать отличный квалификационный круг, которого может быть достаточно для поула, то можно считать, что часть задачи уже выполнена. Но в Ф1 никогда нельзя почивать на лаврах, необходимо максимально эффективно использовать для работы на трассе всё время, которое есть в твоём распоряжении, в том числе учитывать улучшение состояния трассы.

Если уж придираться к Берману, то именно в квалификации он сработал не идеально: в первой сессии у него всё шло хорошо, и он оказался в десятке лучших, но вторую провёл чуть хуже. Борьба шла очень острая, результаты были плотными, и Льюис Хэмилтон проехал свой круг чуть быстрее, поэтому Оливер не смог выйти в финальную сессию.

Но всё это мелкие придирки. В целом для дебютанта Берман отлично справился, хотя недостаточно хорошо знал эту машину, а прессинг испытывал колоссальный. Ему помогло то, что в четверг он поработал на трассе за рулём машины Ф2, однако в пятницу, впервые пилотируя SF-24, он был в неблагоприятном положении по сравнению с остальными гонщиками.

В Ferrari решили, что он стартует на мягких шинах, хотя этот выбор явно не был оптимальным, зато увеличивал шансы удержать позицию на первых кругах гонки, и Оливеру это удалось.

На последних кругах, хотя он был явно утомлён, Берман совершал неплохие обгоны. Поверьте мне, за рулём вы действительно чувствуете, что 90-минутная гонка Формулы 1 – это намного больше, чем 60 минут гонки в Ф2, однако Берману удалось проезжать круги с результатами, вполне сравнимыми с показателями Шарля Леклера, и при этом удержаться впереди догонявших его Ландо Норриса и Льюиса Хэмилтона.

Когда выпадает такая возможность дебютировать в Формуле 1, вам необходимо найти правильный баланс между разумным риском и реальным результатом, которого вы в состоянии добиться. Вы получили шанс стать героем и продемонстрировать миру свой талант, но если вы допустите хотя бы одну ошибку, да ещё на такой трассе, как Джидда, то эффект может быть прямо противоположный.

«Достаточно ли хорошо я справился?» – с таким вопросом Оливер Берман обратился к прессе после финиша гонки. Безусловно, да! Заработать очки в день непланового дебюта, не допустив ни единой ошибки за два дня уик-энда, да ещё в столь сложных обстоятельствах – это исключительное достижение.

В Ferrari сделали ставку на молодого талантливого гонщика – и не прогадали. И можно не сомневаться, что в следующем году уже 19-летний Берман выйдет на старт чемпионата в составе одной из команд.

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