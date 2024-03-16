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Футбол

НХЛ: «Питтсбург» — «Рейнджерс», «Ванкувер» — «Вашингтон». Расписание матчей 16 и 17 марта

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

16 марта, суббота

19.30 (мск) «Айлендерс» — «Оттава»

19.30 «Детройт» — «Баффало»

22.00 «Питтсбург» — «Рейнджерс»

17 марта, воскресенье

00.00 «Аризона» — «Нью-Джерси»

01.00 «Флорида» — «Тампа-Бэй»

02.00 «Бостон» — «Филадельфия»

02.00 «Калгари» — «Монреаль»

02.00 «Коламбус» — «Сан-Хосе»

02.00 «Торонто» — «Каролина»

03.00 «Даллас» — «Лос-Анджелес»

03.00 «Сент-Луис» — «Миннесота»

05.00 «Ванкувер» — «Вашингтон»

05.00 «Сиэтл» — «Нэшвилл»

05.00 «Эдмонтон» — «Колорадо»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

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