Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
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16 марта, суббота
19.30 (мск) «Айлендерс» — «Оттава»
19.30 «Детройт» — «Баффало»
22.00 «Питтсбург» — «Рейнджерс»
17 марта, воскресенье
00.00 «Аризона» — «Нью-Джерси»
01.00 «Флорида» — «Тампа-Бэй»
02.00 «Бостон» — «Филадельфия»
02.00 «Калгари» — «Монреаль»
02.00 «Коламбус» — «Сан-Хосе»
02.00 «Торонто» — «Каролина»
03.00 «Даллас» — «Лос-Анджелес»
03.00 «Сент-Луис» — «Миннесота»
05.00 «Ванкувер» — «Вашингтон»
05.00 «Сиэтл» — «Нэшвилл»
05.00 «Эдмонтон» — «Колорадо»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24