Диллиан Уайт возвращается. Хочет титул и претендует на Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

17 марта в городе Каслбар в Ирландии британский боксер супертяжелого веса (свыше 90,7 кг) Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) возвращается после перерыва. Его оппонентом станет немец Кристиан Хаммер (27-10, 17 КО).

Уайт давно мечтал о бое в Ирландии, а еще возвращается после очередного обвинения в употреблении допинга. И чуть ли не впервые в его случае, Уайт оправдался, доказав, что ни в чем не виноват.

Уайт и Хаммер не боксируют с 2022 года. Диллиан снова вляпался в историю с допингом

Так уж сложилось, что Диллиан Уайт и допинг – почти слова-синонимы. Бывший кикбоксер попадался на употреблении запрещенных препаратов даже в предыдущем виде единоборств. С переходом в бокс мало что изменилось. Диллиан несколько раз попадался на запрещенных препаратах, получал временные дисквалификации, возвращался, а со временем снова попадался.

Эта история сопровождала его так же, как история с претендентством. Около трех лет Диллиан ждал своего шанса подраться за чемпионский титул. Против него не горел желанием выходить Деонтей Уайлдер. Затем Уайлдер проиграл пояс Фьюри и тот долгое время решал свои дела, а не сражался с претендентом. Это продолжалось настолько долго, что Диллиан успел проиграть статус Александру Поветкину, побывав в нокауте, а затем вернуться победой нокаутом. Второе – особенно приятно.

И вот – шанс получен. Полный «Уэмбли» ждал двух британцев. Диллиан специально не появлялся на пресс-конференциях, кроме первой и финальных – чтобы Фьюри не влезал ему в голову. Помогло ли это? Вообще нет.

Для Тайсона бой сложился слишком просто. Он доминировал весь поединок, а в шестом раунде пробил соперника апперкотом. Позже Уайт будет говорить, что упал – потому что его толкнул Фьюри. Но то, что он отключился еще в воздухе, было очевидно с любого ракурса и даже в динамике трансляции. Чистый нокаут.

Уайт вернулся. В конце того же, 2022 года, победил Джермейна Франклина. Американец традиционно стал испытанием для очередного соперника. Если бы боковые судьи отдали победу Франклину, против была бы только половина фанатов. Очень близкая и даже отчасти спорная победа британского экс-претендента.

А потом Уайт исчез. Велись разговоры о его поединке против Энтони Джошуа. Реванш выглядел странным. Оба боксера не в лучшее время для себя. Если впервые они встречались, как британские проспекты, которые еще ни разу не проигрывали, то во второй раз это могла быть встреча полу-лузеров. Но не сложилось.

Почти перед самым поединком анализы Уайта снова показали запрещенные препараты. По словам Хирна, команда Джошуа даже задумалась о том, чтобы все равно провести бой. Но все-таки отказались от такой идеи.

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Диллиан Уайт (справа)

Диллиан исчез более, чем на год. О нем не было ничего слышно. Люди сначала забыли о нем, а потом начали спрашивать: «Так а где же британец?» Он появился неожиданно – с решением суда. Было признано, что Диллиан Уайт невиновен, а запрещенные вещества попали в его анализы не из-за того, что он специально принимал их, а из-за еды.

«Это было очень тяжело, потому что я знал, что я невиновен, но не мог ничего говорить. Надо быть профессионалом, доверять процессу, доверять юристам и доверять людям вокруг вас. Это было тяжело, но трудные времена создают жестких мужчин.

Во-первых, я чувствую облегчение, но, конечно, я тоже зол, потому что это мне очень дорого стоило. Самое главное, что это стоило мне шанса победить Эй Джея. Все остальное после этого второстепенно, но вы знаете, что это смесь эмоций.

Я зол и тоже разочарован, потому что люди в этом виде спорта не дают тебе шанса проявить себя. Все спешат сказать: «Да, да, да», вместо того чтобы дать шанс.

Были протестированы более 45 вещей, которые я использовал во время лагеря. Добавки, зубная паста, шампунь, дезодорант, все. Я частное лицо и мне пришлось раскрыть все детали о своей жизни следствию. Очистить свое имя – это самое важное, и это то, что мы сделали.

Это дорого стоит и вызывает стресс. Это стресс, когда тратишь деньги, а результата нет. Но поскольку я знал, что я невиновен, нужно было продолжать упорно восстанавливать свою репутацию.

Я потерял много денег, и мы требуем компенсации за все средства, которые я потерял. Попробую как-нибудь компенсировать мою карьеру. С судебным процессом вы не можете говорить слишком много», – рассказал Уайт.

Теперь бой против Хаммера. Опытного, но давно и далеко не топового оппонента. Диллиан все еще говорит, что хочет добраться до чемпионского титула, но зачем тогда Хаммер?

Кто фаворит?

Диллиан Уайт – безапелляционный фаворит. На него дают коэффициент, близкий к 1.06. На его оппонента – 10.00. Оно и неудивительно.

Хаммер нужен только для возвращения. Если бы Уайт боксировал совсем с ноунеймом, его бы не поняли. Но Кристиан сейчас – не сильно лучше. По крайней мере, похоже на то, ведь он также не боксировал с 2022 года.

Тогда Кристиан встречался с еще непобежденным Джозефом Джойсом и проиграл досрочно уже в четвертом раунде. Джойс просто переехал и раздавил меньшего визави.

Однако стоит отметить следующее. Хаммер тогда попадал. И делал это очень хорошо. Не один и не два раза он ловил Джойса навстречу. Да, большинство ударов не дали нужного эффекта. Но несколько раз Джо остановился после них и задумался. Удар Кристиан имеет и умеет его доносить.

Вопрос в другом – насколько этого хватает. Возрастной Хаммер после кучи поражений и перерыва, который был длиннее года. Выглядит, как не самая лучшая перспектива для аутсайдера.

С другой стороны, это и не тот бой, где кто-то рассчитывает на сенсацию. Скорее, интересно посмотреть, что сейчас с Уайтом. Несмотря на все допинговые истории, очень часто Диллиан выглядел слишком толстым. Именно толстым, потому что это не боевая масса, как у того же Тайсона Фьюри.

Потенциально интересный Уайт может стать следующим соперником для Джошуа. Так как их личные отношения всегда будут приводить к этому. Но для такого противостояния Диллиану сейчас нужно показать действительно лучшую форму в карьере. Ибо против Энтони любая другая улетит в нокаут за минуты.

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