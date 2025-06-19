В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула

Getty Images/Global Images Ukraine. Чисора и Паркер

По информации Sky Sports, Джозеф Паркер, который является обязательным претендентом на бой с победителем поединка Александр Усик – Даниэль Дюбуа, в сентябре выйдет в ринг в рамках защиты своего временного титула WBO.

Соперником станет ветеран Дерек Чисора, для которого это будет 50-й бой в профессионалах.

Сообщается, что Паркер готов провести бой и не хочет брать паузу до поединка против Усика или Дюбуа, который вряд ли бы состоялся в этом году.

Интересно, что Паркер и Чисора уже дважды встречались в ринге. Оба боя выиграл Паркер, но первый был тяжелым – Джозеф дважды был в нокдаунах, а победа досталась только раздельным решением.

Промоутер про Паркера: «Он в идеальной ситуации. Ждет Усика или Дюбуа»

sport.ua