Президент World Boxing: «Усик – большой посол Украины»

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Президент World Boxing Борис ван дер Ворст рассказал, кто из украинских боксеров ему импонирует.

«После победы Усика украинский бокс находится на вершине мира. Беринчик и Ломаченко недавно также стали чемпионами мира среди профессионалов.

Я помню, как они выигрывали в боях на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Усик – большой посол Украины, а это важно в то время, когда Украина борется, чтобы отразить нападение России», – сказал ван дер Ворст.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua