Серия А. Аталанта проигрывает и не выходит на третье место

«Фиорентина» довольно неожиданно отыграла серьезно

ANSA

Серия А. Перенесенный матч

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" — "Фиорентина" 2:3

Голы: Лукман 12, Скальвини 32 — Белотти 6, 45+2, Н. Гонсалес 19

"Аталанта": Карнезекки, Толой (Джимсити 75), Скальвини (Хатебур 84), Хиен, Холм (Миранчук 57), Эдерсон, Пашалич, Руджери, Коопмейнерс, Лукман (Скамакка 57), Де Кетеларе (Туре 74)

"Фиорентина": Мартинелли, Кайоде (Фараони 88), Кварта, Раньери, Бираги, М. Лопес, Данкан (Инфантино 77), Н. Гонсалес (Барак 88), Бельтран (Иконе 77), Кастровилли (Куаме 66), Белотти

Предупреждения: Кварта 76, Раньери 86

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Матч, перенесенный с 17-го марта из-за кончины Генерального директора "Фиорентины" Джо Бароне, уже не имел особого значения. К счастью для организаторов Серии А, из-за занятости команд вынужденных назначить его на неделю позже 38-го тура. Разве что "Аталанта" в случае победы выходила на третье место, что неплохо для престижа. "Фиалки" в любом случае восьмые.

Расклад был полностью в пользу бергамцев. Они играли дома. После недели отдыха. После шести побед подряд в лиге, в том числе 3:0 над "Торино" неделю тому. С местом в Лиге Чемпионов и трофеем — Лигой Европы — в кармане, то есть радостные. Флорентийцы же играли 120 минут в среду, проиграли финал Лиги Конференций, за что подверглись мощной критике прессы и своих ультрас.

Тем не менее, "Фиорентина", то ли от злости и желания реванша за поражение от "Олимпиакоса", то ли от желания проводить почти наверняка уходящего главного тренера Винченцо Итальяно, отыграла живо, очень старалась. В целом матч вышел ярким, как и большинство между этими командами. И завершился точно как и в первом круге — 3:2 в пользу "фиалок".

Команды выставили весьма приличные стартовые составы. Бросалось в глаза лишь присутствие третьего вратаря "Фиорентины" 18-летнего Томмазо Мартинелли. Но первым пропустил не он. Кастровилли навесил на голову Белотти. Тут же пропустил и Мартинелли. Де Кетеларе отдал вразрез, Лукман вышел и подсек. Но тут же Гонсалес слета от газона замкнул "кросс" Бираги.

Затем игра несколько затихла. Пока центральный защитник Скальвини не пошёл в атаку с игры и не пробил низом с 20-ти метров. А в раздевалку в бардаке на угловом удар Бельтрана, рикошет от своего, Раньери, и Белотти забивает с метра. Дубль Белотти, забившего до этого за полгода в команде лишь один мяч в лиге.

Второй тайм также начался весело. Вот только мяч уже не залетал. Данкан перед Карнезекки не попал в ворота, Де Кетеларе пробил чуть неточно. Пашалич из центра штрафной попал в перекладину. Хотя там был офсайд. В середине тайма Миранчук немного не попал, Карнезекки отбил удар Гонсалеса. Хотя минут без опасных моментов и ударов вообще уже было гораздо бoльше.

В концовке заметными событиями были травмы. Джорджо Скальвини держался за колено и под большим вопросом на Евро. Опасный момент же был лишь один — хозяин поля Скамакка пробивал головой, но Мартинелли вытащил из-под перекладины.

"Аталанта" завершает сезон на четвертом месте, то есть в Лиге Чемпионов. "Фиорентина" — на восьмом, то есть в Лиге Конференций.

Этот матч стал последним в клубной судейской карьере Даниэле Орсато.

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