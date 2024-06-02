Ролан Гаррос. Жабер победила Таусон и станет соперницей Гауфф в четвертьфинале

Онс Жабер продолжает выступление на Открытом чемпионате Франции

Париж, Франция • 26 мая — 8 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Онс Жабер (Тунис, 8) — Клара Таусон (Дания) 6:4, 6:4

Тунисская теннисистка второй сезон подряд сыграет в четвертьфинале турнира в Париже. Жабер проведёт седьмой четвертьфинал на уровне Grand Slam (трижды доходила до финала).

Дальше Онс встретится с третьей ракеткой мира Коко Гауфф, против которой уже играла в 2021 году в четвёртом круге Ролан Гаррос и потерпела поражение со счётом 6:3, 6:1.

В целом для Жабер и Гауфф это будет седьмое противостояние. Американка выиграла в четырёх матчах.

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