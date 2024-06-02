Штайнер: Трассу в Монако надо сделать на 1,5 км длиннее

Гюнтер Штайнер уже не работает в Формуле 1, но можно сказать, что бывший руководитель команды Haas продолжает работать на Формулу 1, поскольку с удовольствием раздаёт интервью, в том числе принимает участие в различных подкастах, посвящённых чемпионату мира.

В частности, на днях Штайнер был гостем американского проекта The Red Flags, где разговор шёл на многие темы, а начался с недавнего Гран При Монако.

«Монако – одно из тех мест, куда вы хотите попасть, но как только попадёте, вам это сразу перестаёт нравиться, – поделился он. – Объяснить это непросто. Если вы поклонник Формулы 1, вам туда хочется, потому что там классно, там постоянно происходит много всего такого, что хочется посмотреть. Но когда вы приезжаете в Монако уже в 4-й или в 5-й раз, то из года в год там мало что меняется.

Там довольно некомфортно, потому что невозможно никуда пройти, везде толпы людей, а места там совсем мало. Не хочу ничего критиковать, но с моей точки зрения, гонка в Монако происходит в субботу, а не воскресенье. Так было и в этом году, хотя, конечно, эта трасса занимает очень важное место в истории Формулы 1.

Некоторые думают, что руководители команд, приезжая в Монако, только и делают, что тусуются со всякими знаменитостями, хотя на самом деле ничего подобного не происходит, потому что там приходится с утра до ночи вкалывать. Разве что вечером удаётся куда-то выбраться на ужин.

Кроме того, принято думать, что в Монако заключаются какие-то крупные контракты, но лично я никаких контрактов там не подписывал, потому что люди там обычно слишком уж навеселе, чтобы вести деловые переговоры. Хотя подниматься на борт роскошных яхт всегда интересно, и мне доводилось бывать в этих плавучих дворцах».

Также Штайнер рассуждал о том, как можно модернизировать городскую трассу в средиземноморском княжестве, которая не так уж сильно изменилась за те 95 лет, что она принимает автомобильные гонки:

«Надо сделать кольцо на полтора километра длиннее, если организаторы Гран При Монако хотят сохранить эту гонку. Они же там строят дома и виллы на территории, отвоёванной у моря! Вспомните, например, что сделали в Абу-Даби (там насыпали целый искусственный остров Яс, на котором много чего построено, в том числе автодром Яс-Марина).

Что касается гонки, то специально для этапа в Монако надо изменить регламент, ввести два обязательных пит-стопа и использовать только самые мягкие шины. Или не засчитывать пит-стоп, если на первых кругах все возвращаются в боксы, потому что гонка остановлена красными флагами. В общем, я думаю, что-то можно предпринять, чтобы как-то улучшить ситуацию».

Разумеется, Штайнера спросили, можно ли считать результаты Red Bull Racing в последнее время, прежде всего в Монако, признаками некоего спада?

«Я бы не назвал это спадом, допущенным Red Bull, – сказал он. – Я считаю, что это другие команды заметно прибавили. Не думаю, что Red Bull становится хуже или медленнее. И сейчас, когда соперники бросили им вызов, чемпионской команде приходится сильнее рисковать, а в этом случае она будет допускать всё больше ошибок. Ситуация обостряется, и доминирование Red Bull подходит к концу».

По-своему любопытно прозвучали комментарии Штайнера по поводу слов Джеймса Ваулза, что в Williams ведут переговоры с Эдрианом Ньюи: «Это же не слухи, это сказал руководитель команды, а пресса только растиражировала его слова, поэтому что в этом и состоит задача прессы. Разумеется, я не знаю, в какой мере серьёзно Ваулз это говорил, но полагаю, что в данном случае он выдавал желаемое за действительное.

Разумеется, он постоянно общается с разными людьми. Но прежде чем что-либо говорить, надо всё-таки добиться несколько большей определённости, а не разбрасываться такими именами. Хотя, конечно, я не знаю намерений Ньюи – может, он действительно хочет перейти в Williams.

Но думаю, что у Эдриана сейчас очень широкий выбор вариантов. Он может сам выбирать, с кем ему сотрудничать. Хотя для чего ему сотрудничать в Williams, я не знаю. Впрочем, не исключено, что эта команда может ему предложить нечто такое, чего не могут другие. Может быть, это 50% акций Williams? Не знаю.

Фред Вассёр и Тото Вольфф тоже ведут переговоры с разными людьми – со спонсорами, с представителями крупного бизнеса, но не хотят предавать это огласке, ведь если из этого ничего не выйдет, то они будут глупо выглядеть».

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