УЕФА допустит Жирону в Лигу чемпионов

А МЮ и Ниццу — в Лигу Европы

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По информации английского издания The Times, управление УЕФА по финансовому контролю позволит сыграть "Жироне" в Лиге чемпионов, а "Ницце" — в Лиге Европы при условии, если клубы в следующем сезоне будут управляться специально утвержденным "слепым трастом".

Напомним, что "Жирона" частично принадлежит владельцам "Манчестер Сити" (входит в City Football Group (CFG), а "Ницца" — принадлежит владельцам "Манчестер Юнайтед". Каталонцы имели трех ключевых игроков, арендованных или проданных через влияние CFG, включая нападающего "Манчестер Сити" Савио.

Сообщается, что данное разрешение — это временное решение, и в последующих сезонах УЕФА планирует быть жестче в отношении мультиклубных корпораций.

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