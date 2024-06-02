Промоутер Джошуа назвал главную проблему Уайлдера

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Промоутер Эдди Хирн не верит, что Деонтей Уайлдер – все тот же боец, который владел титулом WBC в супертяжелом весе с 2015 по 2020 год.

«Он уже не тот, если честно. Я чувствую, что он больше не верит в себя, и вы должны спросить себя, почему? Может, просто время пришло, может, что-то еще не так?

Он никогда не опускал рук, и именно это сделало его одним из самых грозных бойцов в мире.

Сейчас он уже не тот боец, каким был. Люди возвращаются, но это долгий путь», – сказал Хирн.

Уайлдер проиграл четыре из пяти последних боев. Его единственная победа была одержана над Робертом Хелениусом в октябре 2022 года.

Ранее китаец Чжан Чжилей досрочно победил бывшего чемпиона по версии WBC в пятом раунде.

sport.ua