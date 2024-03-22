Яремчук вышел на пятое место в списке бомбардиров сборной Украины

Гол Романа Яремчука в ворота Боснии и Герцеговины (1:2) в матче плей-офф квалификации Евро-2024 стал 14-м для форварда в сине-желтой футболке.

Таким образом 28-летний футболист вышел на чистое пятое место в списке бомбардиров сборной Украины за историю. Для этого нападающему понадобилось 47 матчей.

Возглавляет список Андрей Шевченко, у которого 48 голов. На 2 меньше у Андрея Ярмоленко. Замыкает главную тройку Евгений Коноплянка с 21 точным ударом. У нынешнего главного тренера национальной команды Сергея Реброва — 15.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины

1. Андрей Шевченко* – 48 (111 матчей) 2. Андрей Ярмоленко– 46 (116) 3. Евгений Коноплянка– 21 (87) 4. Сергей Ребров* –ndash; 15 (75) 5. Роман Яремчук– 14 (47) 6. Олег Гусев* –ndash; 13 (98) 7. Сергей Назаренко* –ndash; 12 (56) 8. Виктор Цыганков – 11 (49) 8. Евгений Селезнев* – 11 (58) 9. Александр Зинченко– 9 (57) 9. Андрей Воробей* –ndash; 9 (68) 9. Андрей Гусин* – 9 (71)

* – завершили карьеру

Догнать или опередить Реброва Яремчук сможет уже 26 марта, когда сборная Украины сыграет против сборной Исландии за выход в финальную часть чемпионата Европы 2024 года.

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