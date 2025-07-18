Шахтер будет играть еврокубки в Кракове – Палкин объяснил выбор города

"Шахтер" будет проводить домашние еврокубковые матчи сезона-2025/26 в Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана, информирует пресс-служба "горняков". Клуб достиг соответствующей договоренности с краковской "Вислой".

"Мы рады вернуться в Польшу, где имеем положительный опыт проведения еврокубковых матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Выбор Кракова был неслучайным – для нас это удобная локация с точки зрения логистики, а главное, что это город, где любят футбол, поэтому мы надеемся на искреннее гостеприимство местных болельщиков. Также понимаем, что в Польше проживает очень много украинцев, в частности беженцев, поэтому мы рассчитываем на их мощную поддержку и энергию. Спасибо руководству ФК "Висла" и городу Краков за то, что пошли нам навстречу, и уверены, что наше сотрудничество станет положительным опытом для всех сторон. С нетерпением ждем матчей еврокубкового сезона в Кракове!", – отметил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Городской стадион имени Генрика Реймана в Кракове открыт в 1953 году. Генеральная перестройка состоялась в 2004-2011 годах, к Евро-2012, однако в финальную заявку от Польши стадион не попал. Последняя реновация проводилась в 2022-2023 годах. Арена вмещает 33 326 зрителей и соответствует 4-й категории УЕФА.

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Напомним, что номинально домашний матч против финского "Ильвеса" (6:0) в первом раунде квалификации Лиги Европы "Шахтер" провел в словенской Любляне на стадионе "Олимпия".

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