ДЕВИС: «В реванше Усик – Дюбуа его хватит на пять раундов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Всемирно известный обозреватель бокса Гарет Дэвис сделал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Дюбуа способен отправить Усика на канвас и в итоге забрать победу решением судей. Но я считаю, что такой вариант маловероятен. Усик – невероятный боксер, он входит в десятку лучших супертяжей всех времен. В реванше Дюбуа будет опасен только первые пять раундов, думаю именно на столько его хватит», – сказал Дэвис.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua