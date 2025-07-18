Стелла: Борьба с Ferrari должна быть интересной

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла во второй половине сезона ждёт более плотного соперничества с Ferrari…

Андреа Стелла: «Судя по времени на круге, которое Ferrari показывала на каждой сессии в Сильверстоуне, сейчас у них очень быстрая, если не самая быстрая машина. Разница в результатах крайне мала, небольшой порыв ветра позволял отыграть или потерять десятую, вывести вперёд ту или иную команду в квалификации.

Похоже, что новинки, на которые так рассчитывали в Ferrari, отлично сработали. Это сделает борьбу в оставшейся части сезона особенно интересной».

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