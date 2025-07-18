Лос-Кабос. Уолтон впервые сыграет в полуфинале, Ковачевич встретится с лидером посева

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP в Мексике



Лос-Кабос, Мексика • 14-19 июля • хард • $920,480

Действующий чемпион: Джордан Томпсон (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Андрей Рублёв (-, 1) – Эмилио Нава (США) 5:7, 6:4, 6:3

Александар Ковачевич (США, 7) – Хуан Пабло Фицович (Аргентина) 6:3, 6:1

Денис Шаповалов (Канада, 3) – Тристан Скулкейт (Австралия) 6:3, 6:2

Адам Уолтон (США, 8) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 2) 3:6, 6:3, 6:4

Александар Ковачевич третий раз в карьере вышел в полуфинал на турнире ATP и дальше сыграет против Андрея Рублёва, которого победил в этом сезоне в полуфинале соревнований в Монпелье.

Адам Уолтон впервые сыграет в полуфинале на уровне Тура и попробует взять реванш у Дениса Шаповалова за поражение на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс в марте этого года.

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