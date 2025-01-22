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Теннис

“Я получила прямую угрозу от своей соперницы”. Киченок объяснила, почему не пожала руку Младенович на Australian Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала свое решение отказаться от рукопожатия после парного поединка против Кристины Младенович в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Людмила Киченок ответила на критику относительно неспортивного поведения после поражения в третьем раунде Australian Open. Тогда украинка и ее напарница Чжань Хаоцин проиграли дуэту Кристина Младенович / Чжан Шуай со счетом 6:7(3), 2:6, упустив преимущество 4:0 в первом сете.

После завершения матча Киченок отказалась поздравить Младенович традиционным рукопожатием у сетки. Француженка заявила во время интервью на корте: «У нас было очень медленное начало, но если хотите мое честное мнение, то, думаю, соперницы меня пробудили, потому что они вели себя неспортивно во время моей подачи, и я очень разозлилась. Я подумала: «Окей, значит вот так начинается матч». Я вместе со своей партнершей сохраняла спокойствие, мы боролись вместе, чтобы найти решение. Это стало переломным моментом для меня, это меня пробудило».

Людмила Киченок сегодня опубликовала свой комментарий в соцсети Instagram.

«Публично меня обвинили в неспортивном поведении. Я хочу высказать свою точку зрения. Я получила очень прямую угрозу от своей соперницы во время матча после того, как нечаянно попала в нее мячом. Ответом на мои многочисленные извинения была фраза: «Ты берегись в следующий раз» [Watch out – остерегайся, берегись, будь внимательнее]. Я не считаю нужным демонстрировать уважение через рукопожатие в конце матча с людьми, которые используют словесные угрозы. Точка».

Кристина Младенович и Чжан Шуай сегодня потерпели поражение в четвертьфинале от первых сеяных, дуэта Катержина Синякова / Тейлор Таунсенд.
 

btu.org.ua

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