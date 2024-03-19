Ролан Гаррос, российское правительство и Телеграм. О чем вспомнил Томас Бах, комментируя подготовку к Олимпиаде

Глава МОК дал интервью французскому изданию Le Monde, в котором ответил на вопрос об участии российских спортсменов в Играх в Париже

— Российский министр спорта заявил, что спортсмены его страны «должны» участвовать в Олимпиаде, но Владимир Путин оставляет место для сомнений. Ведете ли вы переговоры с Олимпийским комитетом России или Кремлем, которые дают вам гарантии относительно присутствия российских спортсменов на Играх в Париже?

— Коммуникации с членами Олимпийского комитета России нет, они отстранены. Спортсмены будут приглашены индивидуально МОК по согласованию с международными федерациями. С Кремлем тоже не было коммуникации уже несколько лет, учитывая то, что происходило раньше. Относительно их участия мы услышали достаточно вежливый сигнал [от российского министра спорта — прим. LeMonde]. Но с другой стороны мы видим и комментарии, сформулированные в очень агрессивном тоне, со стороны власти. МОК не комментирует, но мы видим, что агрессивность правительства растет с каждым днем, против МОК, против Игр, против меня…

[b]- В каких смыслах и масштабах?

— Она переходит от «фашиста» к «разрушителю Игр и олимпийского движения». И это все звучит от российских чиновников. Я не знаю, идет ли это от самого Владимира Путина, я Telegram не смотрю каждый день, я не такой мазохист, но нападки происходят со всех уровней…

— Вы считаете, что бойкот россиян был бы хорошей новостью, что это облегчило бы вам работу?

— Бойкот — это никогда не бывает хорошо. Наша позиция и принципы в этом отношении очень четкие. Мы бескомпромиссны, когда речь идет о наказании тех, кто нарушил Олимпийскую хартию. Но я так же бескомпромиссно защищаю тех, кто не нарушал Хартию. Это преданность правам человека и защита принципа, что не может быть коллективной вины. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства. Если они поддерживают эти действия, их наказывают. Но если это не так, они должны иметь такие же права, как и другие.

— Как вы думаете, действительно ли некоторые российские спортсмены могут сказать: «Я не согласен со своим правительством и хочу участвовать в Олимпиаде»?

— Посмотрите, что происходит на Ролан Гаррос. Россияне присутствовали там в последние годы. Они все еще будут там присутствовать за несколько недель до Игр, в том месте, где будут проходить теннисные соревнования. Мы видим, как российские спортсмены участвуют в многочисленных международных соревнованиях, где применяется статус нейтрального индивидуального спортсмена. Некоторые отказываются участвовать на этих условиях, это их дело. Но я слышал, как [российский теннисист — прим. LeMonde] Даниил Медведев сказал, что он был бы рад приехать на Олимпиаду, что это один из лучших опытов, которые он получил в своей карьере. Почему вы можете играть на Ролан Гаррос, а через четыре недели на том же корте кто-то скажет «вам не рады» или человек, о котором идет речь, скажет «я не приеду»? Это не имело бы смысла.

— Понятие олимпийского перемирия все еще имеет смысл сегодня или это лишь выдача желаемого за действительное?.

— Мы бы хотели, чтобы было перемирие. Но мы должны быть реалистами. Олимпийское движение не в состоянии принимать решения о войне или мире. Существует большое недоразумение относительно отношений МОК с политикой. В миллионный раз надо повторить, что мы не политическая организация и чтобы остаться верными нашим ценностям и выжить, мы должны быть политически нейтральными.

— Вы боитесь, что эти международные конфликты перенесутся и на время Игр, как во время Чемпионата мира по фехтованию 2023 года, когда украинка Ольга Харлан отказалась поздравить россиянку Анну Смирнову?.

— Мы не можем этого исключать, но я действительно очень доверяю спортсменам. Оказавшись в Олимпийской деревне, они осознают, что являются частью чего-то большего, и что Игры существуют для объединения, чем для выражения мнения.

btu.org.ua