Атлетико Мадрид не хочет отпускать Гризманна на Олимпиаду в Париж

Окончательное решение пока не принято

Фото: twitter.com/AntoGriezmann

Мадридский "Атлетико" не хочет отпускать 32-летнего Антуана Гризманна на летние Олимпийские игры в Париже.

Нападающий был одним из трех игроков старшего возраста, которых тренер Тьерри Анри хотел бы вызвать в молодежную сборную Франции, но испанский клуб игрока не в восторге от такой идеи.

Окончательное решение еще не принято, ведь у Анри есть несколько месяцев, чтобы сформировать состав команды, а "Атлетико" может изменить свою позицию.

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