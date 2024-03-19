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Футбол

Атлетико Мадрид не хочет отпускать Гризманна на Олимпиаду в Париж

Окончательное решение пока не принято

Фото: twitter.com/AntoGriezmann

    • Мадридский "Атлетико" не хочет отпускать 32-летнего Антуана Гризманна на летние Олимпийские игры в Париже.

    Нападающий был одним из трех игроков старшего возраста, которых тренер Тьерри Анри хотел бы вызвать в молодежную сборную Франции, но испанский клуб игрока не в восторге от такой идеи.

    Окончательное решение еще не принято, ведь у Анри есть несколько месяцев, чтобы сформировать состав команды, а "Атлетико" может изменить свою позицию.

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    www.ua-football.com

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