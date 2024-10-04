НХЛ: где смотреть трансляции матчей онлайн в сезоне-2024/25

Где смотреть матчи НХЛ сезона-2024/2025 в России

Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»). Фото USA Today Sports

НХЛ сезона-2024/2025 стартовала 4 октября. Регулярный чемпионат пройдет с 4 октября 2024 по 17 апреля 2025 года. Кубок Стэнли стартует в апреле следующего года и завершится финальной серией в июне. В турнире принимают участие 32 команды из США и Канады.

На территории России нет официальных трансляций и прав на показ матчей НХЛ. В прямом эфире бесплатно следить за играми можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и в разделе «VK видео».

На сайте «СЭ» доступны ключевые события всех встреч в матч-центре.

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