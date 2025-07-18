Реал больше не покупает всех подряд. Но их трансферная логика до сих пор непонятна

Если ты фанат "Реала" и проспал первый месяц лета — может возникнуть ощущение, что все уже произошло. Действительно, еще до старта Клубного чемпионата мира клуб закрыл три трансфера.

Первым был Трент Александер-Арнольд. Символ эпохи Клоппа, игрок, которого еще два года назад называли самым "инновационным" правым защитником мира. "Реал" забрал его почти бесплатно. 10 миллионов евро компенсации — просто чтобы не ждать до 30 июня.

Дин Хейсен. Молодой центрбек, 62,5 миллиона. Здесь уже нет скидок и распродаж. Своего рода "чистый актив" на будущее.

Третьим стал Франко Мастантуоно. 45 миллионов за парня из Аргентины, который еще не успел получить прозвище в Европе, но уже выглядит как игрок, который сможет через пять лет возглавить рубрику "где они сейчас" в любом футбольном блоге.

А уже после возвращения из США — финальный аккорд: Альваро Каррерас. Еще 50 миллионов за собственного же воспитанника. Еще один игрок, который, если все пойдет правильно, станет тем, кого Хаби Алонсо будет выпускать в самые тяжелые моменты. А если нет — ну, по крайней мере, они не потратили на него 120 млн.

В общей сложности — 167,5 миллиона евро. Все сделки закрыты еще до середины июля. В мире, где топ-клубы торгуются до дедлайна за правого латераля из "Саутгемптона", это выглядит как контролируемая элегантность. Или как клуб, который просто решил, что все сделает вовремя, пока еще есть свежий воздух и ни малейшего намека на панику.

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Несмотря на расходы, "Реал" все еще выглядит как команда с недостроенным хребтом.

Хаби Алонсо не зря говорит, что ему нужен полузащитник. В полузащите происходит то, что старые фанаты назвали бы "конец эры трех старейшин". Каземиро ушел давно. Кроос относительно недавно завершил карьеру на аподисментах. Модрич уже продает футболки в Милане.

В тот момент, когда логика подсказывает, что нужно укрепить центр, "Реал" никого не подписывает. Ни одной классической "шестерки" в пару к Чуамени. Ни одной зрелой "восьмерки". Мастантуоно — талантливый, техничный, перспективный — но он ближе к форварду, чем к опорнику. Арда Гюлер ярко сыграл на Клубном чемпионате мира, но пока это больше проблеск, чем стабильность.

Джуд Беллингем остается ключом. Но Джуд — это не прорыв, а контроль. Он не будет собирать мячи в глубокой зоне и раздавать их, как праймовый Тони Кроос. У него другая траектория. К тому же он еще и выбыл на несколько месяцев из-за плановой операции на плече. Поэтому вопрос висит в воздухе: кто будет держать центр?

Кроме того, Алонсо не раз говорил, что также хорошо было бы подписать еще одного центрального защитника. Но "Реал" решил подождать… до лета 2026 года — именно тогда заканчивается контракт Ибрагима Конате с "Ливерпулем", и именно тогда он, возможно, захочет переехать в Мадрид.

Что все это означает? Что "Реал" начинает сезон 2025/26 с тем, что имеет — без гарантий и подстраховки, но с верой, что никто не травмируется, не потеряет форму и не выгорит психологически еще до Рождества. Это очень тонкая и рискованная игра. В любой момент она может вылиться в реальный кризис долгосрочного выживания.

Стратегия игры "Реала" на трансферном рынке понятна. Вместо того, чтобы тратить деньги на любого, кто выглядит перспективно, они теперь более умеренны — ищут игроков, которые либо скоро станут свободными агентами, либо могут прийти за разумные деньги. Это очевидная реакция на несколько очень дорогих ошибок, которые до сих пор болят.

За последние пять сезонов "Реал" потратил большие деньги на игроков — кто-то оправдал ожидания, а кто-то пока больше напоминает долгосрочную ставку, чем реальное усиление.

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Начали с Эдена Азара — звезды "Челси", которая выглядела как самый безопасный трансфер в мире. Готовый игрок, в прайме, с мячом умеет все. За 120 миллионов. Что пошло не так? Ну, во-первых — все. Адаптации не было. Физика исчезла. Травмы стали постоянным фоном.

Потом был Лука Йович за 63 миллиона. Один хороший сезон во Франкфурте, одна надежда, что это новый Бензема, которого можно готовить на будущее. Идея на бумаге выглядела разумно. На поле — не очень. Голы не шли, сам игрок тоже. Ролевая модель — скорее тень, чем альтернатива.

И, конечно, Рейньер. Бразильский подросток, которого купили, потому что все покупают подростков из Бразилии. 30 миллионов за потенциал, который до сих пор не проявился. Три года по аренде, и ни одного сигнала, что он станет частью первой команды.

С тех пор "Реал" действует осторожнее. Инвестирует в молодых, но с четким планом. Платит большие деньги — но когда видит соответствие стилю. И, кажется, наконец перестал верить в то, что громкое имя равно гарантированному результату.

Без сомнений, самый большой успех — это Джуд Беллингем. Его трансфер в 2023-м за более чем 100 миллионов уже окупается. Что касается других, здесь все сложнее.

Камавинга за 31 миллион еще растет и не стал лидером средней линии. Чуамени, который обошелся в 80 миллионов, не смог полностью заменить Каземиро в опорной зоне. Гюлер за 23 миллиона показывает потенциал, но пока нестабилен. И есть еще Эндрик, за которого заплатили 47,5 миллиона, но пока никто не понимает зачем.

В целом "Реал" вкладывается в молодых с перспективой, но пока что полноценно окупается только Беллингем. Это заставляет задуматься, насколько эффективными были эти расходы в краткосрочной перспективе.

Рациональность — это когда ты берешь Трента Александра-Арнольда бесплатно, а в "Ливерпуле" до сих пор ищут, кто же должен заниматься контрактами. Это выглядит как разумный бизнес даже на фоне других успешных кейсов — Дин Хейсен с потенциалом, который уже проявился на искусственных полях США.

То есть когда Реал играет в манибол, все выглядит убедительно.

Но потом наступает Каррерас за 50 миллионов. На позицию, где у Франа Гарсии как минимум были рабочие минуты на Клубном чемпионате мира — и он не выглядел как катастрофа. Реально, есть ли смысл вкладывать такие деньги, если у тебя есть другие, более горячие участки поля?

Еще интереснее — Франко Мастантуоно. 45 миллионов за 16-летнего парня — в то время, как Кроос уже в пиджаке, а Модрич уехал делать карьеру модели в фан-шопе "Милана". В центре поля дыра, которая кричит о настоящем, а не о "через четыре года".

Ощущение такое, что "Реал" действительно имеет план — но это план на сезон 2029/30. Проблема только в том, что нынешний состав не всегда оправдывает ожидания "выиграть все уже завтра". И тогда возникает вопрос — все ли эти ходы действительно усиливают команду здесь и сейчас, или это очередная ставка в портфель долгосрочных активов?

Политика осторожного планирования вместо спонтанных взрывов на рынке — это разумно, но есть подводные камни. Команда уже сейчас не имеет четкой замены для ветеранов в полузащите, а усиление в центре обороны отложили минимум до 2026-го. Получилось, что тренерский штаб должен работать с тем, что есть, и больше рассчитывать на внутренние резервы, чем на свежие приобретения.

Сезон 2025/26 — своеобразная лакмусовая бумажка для этой стратегии. Если команда продержится и останется конкурентоспособной, это будет доказательством, что "Реал" знает, что делает. Если нет — модель будут воспринимать как компромисс, сдерживающий амбиции клуба. Поэтому все зависит от того, насколько долго они смогут балансировать между бюджетом и соревновательностью на высшем уровне.

Фото — Getty Images / Global Images Ukraine

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