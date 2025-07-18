Тони БЕЛЛЬЮ: «Я не хочу больше это слышать, не говорите такое об Усике»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мыслями о спорном ударе в первом бою между Усиком и Дюбуа.

«Не хочу больше слышать этот бред о спорном ударе. Дюбуа попал по протектору [защите]. Если ты бьешь туда – это считается ударом ниже пояса. Не говорите больше, что Усик солгал, у него нет такой черты.

Если бы рефери тогда начал отсчет, я уверен, Усик бы поднялся, вспомните бой против Бетербиева в любителях, он нанес Усику мощный удар по корпусу, но Александр встал и продолжил этот бой», – сказал Тони.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua