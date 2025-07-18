Усик и Дюбуа: сегодня процедура взвешивания боксеров

Александр Усик и Даниель Дюбуа готовятся к важнейшему бою в своей карьере: уже 18 июля в 17:00 по киевскому времени в Лондоне состоится официальная церемония взвешивания спортсменов перед долгожданным реваншем. Как сообщает редакция euro.com.ua, событие пройдет накануне главного боксерского шоу года, которое запланировано на вечер 19 июля 2025 года на легендарном стадионе “Уэмбли”. Миллионы болельщиков по всему миру с нетерпением ожидают этого момента, ведь на кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Главным событием вечера станет вторая встреча украинца Александра Усика и британца Даниеля Дюбуа. Первый бой между этими боксерами состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Усик продемонстрировал свое превосходство, завершив поединок эффектным техническим нокаутом в девятом раунде. Этот успех укрепил его позиции на мировой арене и позволил ему удержать чемпионские пояса сразу в нескольких версиях.

На текущий момент Александр Усик владеет титулами WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе, а Даниель Дюбуа остается обладателем чемпионского пояса по версии IBF. Именно эти четыре престижных титула станут главным призом предстоящего поединка. Оба спортсмена уже заявили о своей полной готовности к бою: Усик намерен во второй раз доказать, что он достоин статуса абсолютного чемпиона, а Дюбуа не скрывает своего желания взять реванш и вернуть себе лидерство в этом весовом классе.

Церемония взвешивания 18 июля станет важным этапом подготовки к бою. Именно в этот момент зрители смогут увидеть, в какой форме подходят боксеры к решающему поединку. Событие будет доступно для просмотра в прямом эфире на различных платформах: DAZN и MEGOGO для украинских зрителей

Боксеры уже прибыли в Лондон и завершают последние приготовления. Атмосфера вокруг стадиона “Уэмбли” постепенно накаляется, ведь такой бой обещает стать настоящим украшением боксерского сезона. Организаторы шоу отмечают высокий интерес публики, а билеты на бой практически полностью распроданы. Ожидается, что трансляцию посмотрят миллионы зрителей по всему миру.

Напомним, мы также писали про расписание всего боксерского вечера.