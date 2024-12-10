«Бой века». Известный тренер сравнил бой Усика с поединком Мухаммеда Али

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный тренер Расс Анбер, который работает с украинским чемпионом Александром Усиком, поделился впечатлениями от первого поединка с британцем Тайсоном Фьюри:

«Я помню, как присоединился к Александру в его тренировочном лагере накануне важного боя в Эр-Рияде. После победы появились невероятные чувства, что это только начало пути и Усик сможет многого еще достичь.

Я часто помогал ему и был с ним во время подготовки к другим поединкам, но битва с Фьюри – особенная. Это высшая точка в карьере.

Я всегда считал, что бой Мухаммеда Али и Джо Фрейзера – это лучший бой в истории. Бой века. Возможно, встреча Усика и Фьюри лучше, чем то легендарное противостояние. Мне часто приходят такие мысли», – рассказал Анбер.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Фьюри проведет второй бой в 2024 году.

sport.ua