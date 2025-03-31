Уайлдер, Выхрист, Хргович, Юбенк. Лучшие боксерские поединки в апреле

Instagram. Виктор Выхрист

Март оказался не слишком громким месяцем в боксе, однако интересные и титульные поединки состоялись по всему миру. Болельщики увидели возращение на ринг экс-чемпиона мира Кита Турмана, поражение украинца Арнольда Хегая, дебют Джорджа Камбососа в новом дивизионе и другие не менее зрелищные бои.

Апрель удивит поклонников бокса двумя особенностями. Во-первых, внушительное количество боев состоится в Англии, Германии и Казахстане, а это означает удобное время, чтобы посмотреть шоу. Во-вторых, большее внимание будет приковано к супертяжелому весу, где на ринг выйдут Уайлдер, Джойс, Хргович, Выхрист.

Интересные боксерские поединки, которые состоятся в апреле:

5 апреля, Астана (Казахстан)

Жанибек Алимханулы (16–0, 11 KO) – Анауэль Нгамиссенге (14–0, 9 KO). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе (до 72,6 кг)

5 апреля, Потсдам (Германия)

Виктор Выхрист (13–1, 8 KO) – Райделл Букер (28–7–1, 15 KO). Рейтинговый бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

5 апреля, Лондон (Англия)

Джо Джойс (16–3, 15 KO) – Филип Хргович (17–1, 14 KO). Рейтинговый бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

5 апреля, Лас-Вегас (США)

Ричард Торрес (12–0, 11 KO) – Гвидо Вианелло (13–2–1, 11 KO). Рейтинговый бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Абдулла Мейсон (17–0, 15 KO) – Джованни Кабрера (22–2, 7 KO). Рейтинговый бой в легком весе (до 61,2 кг)

12 апреля, Атлантик-Сити (США)

Джарон Эннис (33–0, 29 KO) – Эймантас Станионис (15–0, 9 KO). Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBА в полусреднем весе (до 66,7 кг)

20 апреля, Бирмингем (Англия)

Фрейзер Кларк (8–1–1, 6 KO) – Эбенезер Теттех (23–2, 20 KO). Рейтинговый бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

26 апреля, Лондон (Англия)

Крис Юбенк (34–3, 25 KO) – Конор Бенн (23–0, 14 KO). Рейтинговый бой в среднем весе (до 72,6 кг)

Энтони Ярд (26–3, 24 KO) – Линдон Артур (24–2, 16 KO). Рейтинговый бой в полутяжелом весе (до 79,4 кг)

26 апреля, Атланта (США)

Деонтей Уайлдер (43–4–1, 42 KO) – Кертис Харпер (18–11, 12 KO). Рейтинговый бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

sport.ua