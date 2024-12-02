Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх поделился мнением о реванше между чемпионом мира по версиям WBO, WBC, WBO и IBO Александром Усиком и британским супертяжеловесом Тайсоном Фьюри.

«Борьба никогда не заканчивалась, она просто завладела мыслями обоих», – написал Турки и обнародовал новый промо-ролик поединка.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

ВИДЕО. Усик с сосиской, Тайсон разбил лоб. Новый анонс реванша от Турки

sport.ua