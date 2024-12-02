Оливер Оукс: Решение о будущем Окона ещё не принято

После финиша Гран При Катара британский Sky Sports сообщил, что на финальном этапе сезона в Абу-Даби Эстебана Окона заменит Джек Дуэн. Руководитель команды Alpine Оливер Оукс подтвердил, что такой вариант рассматривается, но окончательные договорённости ещё не достигнуты.

«Мы действительно обсуждали такой вариант, но окончательного ответа у нас пока нет, – объяснил Оливер Оукс на встрече с прессой после гонки. – Ситуация более сложная, поскольку Эстебан не только наш гонщик. У него есть контракт с Mercedes, и, очевидно, что ему хотелось бы пораньше освободиться от обязательств.

Полагаю, это желание исходит от всех сторон. Для нас тоже будет хорошо, если Джек пораньше сядет за руль, а для Эстебана будет хорошо пораньше уйти. Полагаю, такой вариант всем подходит, поэтому обсуждение подобного сценария вполне естественно».

Руководитель Mercedes Тото Вольфф добавил, что в понедельник продолжит переговоры с Alpine о дальнейшей судьбе Эстебана Окона: «Прежде всего, у нас есть контракт, по которому Эстебан и мы предоставляем Alpine услуги гонщика, и этот контракт истекает в конце года. Это основа.

Для будущего Эстебана лучше позволить ему раньше начать сотрудничество с Haas, и возможно, это зависит от того, будет он выступать в Абу-Даби или нет. Мы обсуждали этот вопрос сегодня, и продолжим переговоры завтра».

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