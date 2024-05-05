Getty Images/Global Images Ukraine. Хайме Мунгия и Сауль Альварес

В ночь с 4 на 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) мексиканец Сауль «Канело» Альварес (61-2-2, 39 KO) провел успешную защиту статуса абсолютного чемпиона в суперсреднем весе в бою против своего соотечественника Хайме Мунгии (43-1, 34 KO).

Мунгия был лучше в первых трех раундах и точно забрал девятый. В остальных трехминутках преимущество было на стороне Альвареса.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Канело: 117-110, 116-111, 115-112.

Сауль Альварес – Хайме Мунгия. Судейские записки

sport.ua