В ночь с 4 на 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) мексиканец Сауль «Канело» Альварес (61-2-2, 39 KO) провел успешную защиту статуса абсолютного чемпиона в суперсреднем весе в бою против своего соотечественника Хайме Мунгии (43-1, 34 KO).
Мунгия был лучше в первых трех раундах и точно забрал девятый. В остальных трехминутках преимущество было на стороне Альвареса.
По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Канело: 117-110, 116-111, 115-112.
Сауль Альварес – Хайме Мунгия. Судейские записки