«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Икона бокса Леннокс Льюис поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Да Фьюри может победить Усика. Я думаю, Фьюри оглянется на этот бой и поймет, что есть несколько вещей, которые он должен был сделать и сделает. Усик – замечательный боец, у него замечательный менталитет, его страна находится в состоянии войны, поэтому когда они будут драться, он все равно будет думать, что находится на войне.

Фьюри знает, что он должен делать. Он был на дне, он был на вершине, а сейчас снова на дне, и он знает, что ему нужно сделать, чтобы подняться на вершину, он знает, как туда попасть. Это будет большой бой, он тоже хочет быть чемпионом», – сказал Льюис.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua