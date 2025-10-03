Шанс на исторический титул. 46-летняя легенда проведет бой за пояс

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо, которому в декабре исполнится 47 лет, рассказал о договоренности про поединок с Ролли Ромеро, который владеет титулом WBA полусреднего веса.

«Мы провели переговоры и договорились. Осталось финализировать последние детали на бой с Ромеро», – сказал Пакьяо.

Летом Пакьяо уже дрался за титул, однако свел поединок против обладателя пояса WBC Марио Барриоса к ничьей.

В случае завоевания титула Мэнни станет первым боксером, кто стал чемпионом уже после того, как его внесли в Зал славы бокса, а также самым возрастным чемпионом полусреднего веса.

sport.ua