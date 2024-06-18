«Это трагично». Известный промоутер высказался о видео с пьяным Фьюри 

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) в пятницу вечером был замечен очень пьяным в одном из баров Моркамба.

«В сети появилось видео, на котором охрана выводит Цыганского короля из заведения. После выхода из бара Фьюри споткнулся, встал на четвереньки, а затем ударился головой о фонарный столб на улице.

Всемирно известный боксерский промоутер Калле Зауэрланд высказался об этом видео.

«Мы живем в то время, когда к звездному спортсмену, вроде Тайсона Фьюри, будет приковано очень большое внимание. Думаю, что это трагично. Фьюри явно хорошо погулял, но кто из нас так не гулял?», – сказал Зауэрланд.

Ранее сообщалось, что жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком.

sport.ua