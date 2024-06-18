Боттас: У трассы в Барселоне нет секретов от команд

После девяти этапов сезона Sauber остаётся единственной командой, на счету которой нет заработанных очков. Накануне Гран При Испании гонщики команды Валттерии Боттас и Гуаньюй Чжоу излучают оптимизм.

Валттери Боттас: «Приятно вернуться на трассу в Барселону, которую мы знаем, как свои пять пальцев. Это гоночное кольцо всегда подходило мне, и я чувствую, что смогу показать себя с лучшей стороны.

У этой трассы нет никаких секретов от команд. В нашем распоряжении масса данных о каждом состоянии с учётом любой возможной переменной, поэтому значение будут иметь мельчайшие детали, особенно в субботу.

Хотя в последних нескольких гонках команда выглядела не лучшим образом, мы уверены в своих силах. Команда приложила огромные усилия, чтобы разобраться в проблемах и сделать машину лучше. Борьба в пелотоне напряжённая, но мы знаем, что если прибавим в квалификации, то сможем вновь бороться за очки».

Гуаньюй Чжоу: «Я рад предстоящей гонке и полон решимости вернуться в борьбу за очки. К сожалению, несколько прошедших гонок сложились для меня не лучшим образом, но мы полны решимости отыграться.

Небольшой перерыв команда мудро использовала, чтобы выявить причину проблем, и много работала, чтобы вновь стать конкурентоспособной.

У меня связано много приятных воспоминаний с Барселоной. Прошлогодняя гонка получилась очень весёлой, и я заработал несколько очков. Мы хорошо знаем трассу, поэтому сюрпризов быть не должно – всё сведётся к чистой скорости.

Критически важно сильно начать уик-энд: проехать много кругов в тренировках и сразу подобрать правильные настройки, чтобы иметь шансы на борьбу за хорошие позиции в квалификации и в гонке».

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