Лондон (ATP 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира ATP 500 в Лондоне
Лондон, Великобритания • 17-23 июня • трава • €2,411,390
Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Теннисный турнир, проходящий в Queen’s Club был основан 1886 году и является одним из самых старейших турниров в истории. В этом сезоне состоится 125-й розыгрыш соревнований. С 2015 года турнир относится к категории АТР 500. Матчи проходят на открытых травяных кортах клуба The Queen’s Club.
• Игры основной сетки стартуют в понедельник 17 июня. Финальные матч в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 23 июня.
• Официальный мяч турнира — Slazenger Wimbledon.
• В прошлом году чемпионом турнира стал испанец Карлос Алькарас. Титул в парном разряде выиграли Иван Додиг/Остин Крайичек (Хорватия/США).
• Энди Маррей является рекордсменом турнира по количеству завоеванных титулов — 5. Он также является последним британским теннисистом, побеждавшим на этих соревнованиях (2016).
• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Лондоне сыграют: Карлос Алькарас (2023), Энди Маррей (2009, 2011, 2013, 2015, 2016) и Григор Димитров (2014).
Одиночный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Дэниэл Эванс (Великобритания)
Билли Харрис (Великобритания)
Энди Маррей (Великобритания)
ТОП-8 сеяных и их соперники во втором круге:
1. Карлос Алькарас (Испания) — Франсиско Серундоло (Аргентина)
2. Алекс де Минор (Австралия) — Лоренцо Музетти (Италия)
3. Григор Димитров (Болгария) — Адриан Маннарино (Франция)
4. Тэйлор Фритц (США) — «квалифаер»
5. Томми Пол (США) — Себастиан Баэс (Аргентина)
6. Бен Шелтон (США) — «квалифаер»
7. Хольгер Руне (Дания) — Джордан Томпсон (Австралия)
8. Уго Умбер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / €17 595
R2: 50 очков / €32 990
QF: 100 очков / €61 800
SF: 200 очков / €120 960
FR: 330 очков / €226 945
W: 500 очков / €421 790
Парный разряд
Джек Дрэйпер/Кэмерон Норри (Великобритания)
Дэниэл Эванс/Энди Маррей (Великобритания)
ТОП-4 сеяных и их соперники в первом круге:
1. Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия) — «квалифаер»
2. Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания) — Себастьян Корда/Алекс де Минор (США/Австралия)
3. Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия) — Томми Пол/Фрэнсис Тиафо (США)
4. Иван Додиг/Остин Краичек (Хорватия/США) — Дэниэл Эванс/Энди Маррей (Великобритания)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / €9 680
QF: 90 очков / €18 690
SF: 180 очков / €37 390
FR: 300 очков / €73 900
W: 500 очков / €138 550