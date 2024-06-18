Лондон (ATP 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира ATP 500 в Лондоне

Лондон, Великобритания • 17-23 июня • трава • €2,411,390

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Теннисный турнир, проходящий в Queen’s Club был основан 1886 году и является одним из самых старейших турниров в истории. В этом сезоне состоится 125-й розыгрыш соревнований. С 2015 года турнир относится к категории АТР 500. Матчи проходят на открытых травяных кортах клуба The Queen’s Club.

• Игры основной сетки стартуют в понедельник 17 июня. Финальные матч в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 23 июня.

• Официальный мяч турнира — Slazenger Wimbledon.

• В прошлом году чемпионом турнира стал испанец Карлос Алькарас. Титул в парном разряде выиграли Иван Додиг/Остин Крайичек (Хорватия/США).

• Энди Маррей является рекордсменом турнира по количеству завоеванных титулов — 5. Он также является последним британским теннисистом, побеждавшим на этих соревнованиях (2016).

• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Лондоне сыграют: Карлос Алькарас (2023), Энди Маррей (2009, 2011, 2013, 2015, 2016) и Григор Димитров (2014).

Одиночный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Дэниэл Эванс (Великобритания)

Билли Харрис (Великобритания)

Энди Маррей (Великобритания)

ТОП-8 сеяных и их соперники во втором круге:

1. Карлос Алькарас (Испания) — Франсиско Серундоло (Аргентина)

2. Алекс де Минор (Австралия) — Лоренцо Музетти (Италия)

3. Григор Димитров (Болгария) — Адриан Маннарино (Франция)

4. Тэйлор Фритц (США) — «квалифаер»

5. Томми Пол (США) — Себастиан Баэс (Аргентина)

6. Бен Шелтон (США) — «квалифаер»

7. Хольгер Руне (Дания) — Джордан Томпсон (Австралия)

8. Уго Умбер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / €17 595

R2: 50 очков / €32 990

QF: 100 очков / €61 800

SF: 200 очков / €120 960

FR: 330 очков / €226 945

W: 500 очков / €421 790

Парный разряд

Джек Дрэйпер/Кэмерон Норри (Великобритания)

Дэниэл Эванс/Энди Маррей (Великобритания)

ТОП-4 сеяных и их соперники в первом круге:

1. Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия) — «квалифаер»

2. Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания) — Себастьян Корда/Алекс де Минор (США/Австралия)

3. Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия) — Томми Пол/Фрэнсис Тиафо (США)

4. Иван Додиг/Остин Краичек (Хорватия/США) — Дэниэл Эванс/Энди Маррей (Великобритания)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / €9 680

QF: 90 очков / €18 690

SF: 180 очков / €37 390

FR: 300 очков / €73 900

W: 500 очков / €138 550

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