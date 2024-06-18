Чеферин заявил, чтобы он сделал, если бы у него было достаточно денег

Глава УЕФА помечтал о другой роли в футболе

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Александер Чеферин предположил, что если бы у него был собственный клуб и финансирование соответствующего уровня, он подписал бы таланта "Барселоны" Ламина Ямаля.

"Я считаю его лучшим молодым игроком мира и очень скоро он может стать абсолютно лучшим в мире. Испания – очень хорошая сборная, и я считаю ее одним из фаворитов чемпионата Европы”, – отметил функционер.

Словенский юрист возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. В 2000-х входил в состав управления мини-футбольной команды "Лития", любительской "Любляны Лойерс" и столичного профессионального клуба "Олимпия".

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