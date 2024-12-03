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Футбол

Ключевой игрок защиты Лейпцига из-за повреждения выбыл на пару месяцев

Серьезная потеря для быков

Ключевой игрок защиты Лейпцига из-за повреждения выбыл на пару месяцев

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Лейпциг" переживает сложный период, поскольку их результаты в Бундеслиге начали проседать, а еврокубковая кампания выглядит проваленной. Впрочем, это не единственные неприятности в раздевалке "быков". В минувшие выходные, в матче против "Вольфсбурга", травму получил защитник "Лейпцига" Кастелло Лукеба. Как оказалось, француз получил мышечную травму левого бедра и "быки" не могут рассчитывать на центрального защитника около двух месяцев.

    "Травма оказалась серьезнее, чем мы думали. Он только что вернулся после травмы, ему нужно было сразу же играть, а игра зашла слишком далеко", – заявил тренер Марко Розе на пресс-конференции во вторник.

    Добавим, что в этом сезоне Кастелло Лукеба 15 раз появлялся на футбольном поле, однако никакими результативными действиями он не отметился.

    www.ua-football.com

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