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Теннис

Результаты жеребьёвки Квалификации Кубка Дэвиса-2025


В Лондоне прошла жеребьёвка квалификационного этапа командного турнира

Нидерланды (1) – BYE
Норвегия – Аргентина (14)

Швеция – Австралия (2)
Бельгия (13) – Чили

Канада (3) – Венгрия
Австрия – Финляндия (12)

Израиль – Германия (4)
Япония – Великобритания (11)

Китайский Тайбэй – США (5)
Чехия (10) – Южная Корея

Дания – Сербия (6)
Швейцария – Испания (9)

Хорватия (7) – Словакия
Франция (8) – Бразилия

Матчи первого раунда пройдут с 31 января по 2 февраля (по два игровых дня на одно противостояние). Второй раунд, в котором определятся участники финальной части, запланирован на сентябрь.

Следующие три года матчи Финала Кубка Дэвиса будет принимать Италия. В качестве хозяйки турнира эта сборная уже гарантировала себе выступление в финальной части.
 

btu.org.ua

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