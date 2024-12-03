Результаты жеребьёвки Квалификации Кубка Дэвиса-2025

В Лондоне прошла жеребьёвка квалификационного этапа командного турнира
Нидерланды (1) – BYE
Норвегия – Аргентина (14)
Швеция – Австралия (2)
Бельгия (13) – Чили
Канада (3) – Венгрия
Австрия – Финляндия (12)
Израиль – Германия (4)
Япония – Великобритания (11)
Китайский Тайбэй – США (5)
Чехия (10) – Южная Корея
Дания – Сербия (6)
Швейцария – Испания (9)
Хорватия (7) – Словакия
Франция (8) – Бразилия
Матчи первого раунда пройдут с 31 января по 2 февраля (по два игровых дня на одно противостояние). Второй раунд, в котором определятся участники финальной части, запланирован на сентябрь.
Следующие три года матчи Финала Кубка Дэвиса будет принимать Италия. В качестве хозяйки турнира эта сборная уже гарантировала себе выступление в финальной части.