Джек Дуэн: Я благодарен Эстебану за помощь

Накануне в Alpine подтвердили дебют Джека Дуэна на Гран При Абу-Даби, который досрочно заменит в составе команды Эстебана Окона. Австралийский гонщик опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором, в числе прочих, поблагодарил Окона за помощь в подготовке к дебюту.

«Я рад выйти на старт в Абу-Даби в этот уик-энд в моём дебютном Гран При, – написал Джек Дуэн. – Я благодарен Alpine за доверие и предоставленную возможность.

Я также благодарю Эстебана, у которого многому научился за последние два года. Он помог мне в обучении и развитии в Формуле 1, и я желаю ему всего наилучшего в будущем.

Сейчас я полностью сосредоточен на этой неделе и работе с Пьером, чтобы помочь команде достичь целей».

Alpine занимает шестое место в личном зачёте, на пять очков опережая Haas и на тринадцать RB.

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