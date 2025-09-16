Motul – официальный поставщик команды McLaren

В McLaren объявили о подписании контракта с компанией Motul, которая с 2026 года станет официальным поставщиком.

Соглашение рассчитано на несколько лет и подразумевает сотрудничество в рамках Формулы 1. Motul будет поставщиком трансмиссионного масла для команды.

Ник Мартин, вице-президент по коммерческим вопросам McLaren Racing: «Мы рады приветствовать Motul в команде McLaren Формулы 1. У компании богатая история инновацией и технического совершенства, которые тесно перекликаются с нашим собственным наследием. Мы с нетерпением ждём совместной работы в рамках этого многообещающего партнёрства».

