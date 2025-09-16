Организаторы US Open просят вещателей цензурировать реакцию зрителей на присутствие Дональда Трампа во время мужского финала

Как стало известно СМИ, Ассоциация тенниса США (USTA) попросила трансляторов американского «мэйджора» цензурировать любые протестные или иные реакции на трибунах на появление президента Дональда Трампа во время финала в воскресенье



Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось издание The Athletic в субботу. Впервые о документе сообщил теннисный журналист Бен Ротенберг из Bounces.

Согласно документа, Трампа покажут в трансляции турнира во время предматчевой церемонии, которая будет включать исполнение национального гимна США перед финалом между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

Представитель USTA Брендан Макинтайр в комментарии отметил, что организаторы регулярно обращаются к вещателям с просьбой не транслировать реакции, которые не связаны непосредственно с событиями на корте. В ESPN официально отказались от комментариев. В то же время лицо, знакомое с планами телеканала, сообщило на условиях анонимности, что канал планирует показать Трампа в телевизионной трансляции и отметить его присутствие, как это обычно делается во время спортивных мероприятий, а также освещать сам матч в обычном формате.

Это первое появление Дональда Трампа на US Open с 2015 года, когда он еще был кандидатом в президенты. Тогда зрители освистали его во время четвертьфинального матча между Винус и Сереной Уильямс.

В документе, который получили вещатели, также указано, что Трамп планирует смотреть матч из ложи как гость одного из спонсоров, что обусловило усиленные меры безопасности на турнире. По информации The Associated Press, речь идет о ложе компании Rolex, которая и пригласила американского президента на соревнования.

По мнению прессы, то, что Трамп принял приглашение от Rolex, примечательно еще и потому, что всего несколько недель назад его администрация ввела 39% пошлину на швейцарские товары. Это более чем в 2,5 раза выше, чем пошлина на продукцию ЕС, экспортируемую в США, и почти вчетверо выше, чем на товары из Великобритании. До политической карьеры Трамп был частым посетителем турнира. Почти два десятилетия он имел собственную ложу на US Open, но отказался от нее в 2017 году во время своего первого президентского срока.



btu.org.ua