Бенгалуру. Ваншельбойм и Бартон сыграют в четвертьфинале после победы над третьей сеяной парой

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм сыграет в четвертьфинале “челленджера” в Индии в парном разряде



Бенгалуру, Индия • 24 февраля – 2 марта • хард • $200,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Эрик Ваншельбойм и чех Гинек Бартон за 1 час и 17 минут победили третьих сеяных Йоханнеса Ингильдсена (Дания) и Ивана Лютаревича (-) – 6:3, 1:6, 13-11. На решающем супер-тай-брейке при счете 9-10 украинско-чешский дуэт отыграл матчбол.

За поединок, который продолжался 75 минут Ваншельбойм и Бартонь допустили две двойных ошибки, не подали ни одного эйса, реализовали два из четырех заработанных брейк-пойнтов и проиграли три гейма на своей подаче.

В следующем раунде Ваншельбойм и Бартон встретятся с индийским дуэтом Сакет Минени/Рамкумар Раманатан.

btu.org.ua