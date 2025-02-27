«Баколе не успевал за Усиком». Украинский боксер – о спаррингах чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Обладатель титула WBO Global в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Арам Фаниян прокомментировал слова Мартина Баколе, который заявил, что отправлял в нокдаун украинского боксера Александра Усика:

– Ранее африканец рассказывал, что он отправлял в нокдаун на спаррингах Александра Усика, и что он едва ли не единственный, кто может побить украинца…

– Действительно ли он отправлял Александра в нокдаун, я не знаю, но учитывая навыки Усика, я думаю, это маловероятно. Скорее всего, Баколе не успевал за Усиком в ринге и не видел откуда прилетают удары. Хотя Мартин, безусловно, сильный боксер, он обладает сверхъестественной физической мощью и сильным ударом, этого у него не отнять.

Думаю, после такого поражения Паркеру многие могут усомниться в его предыдущих заявлениях, но опять же не стоит забывать, что он прилетел на поединок в день боя, – рассказал Фаниен.

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sport.ua