Джордж Расселл: Пока сложно делать выводы о скорости

Джордж Расселл показал второе время в первый день тестов в Бахрейне. Гонщик Mercedes отдельно подчеркнул, что по результатам одного дня невозможно сделать выводы о расстановке сил.

Его напарник Андреа Кими Антонелли отработал утреннюю сессию и рассказал, что ему понравилась новая машина W16.

Джордж Расселл (2-й): «Хороший первый день тестов за рулём W16 – мы начали лучше узнавать машину. Всё прошло гладко, и мы смогли выполнить намеченную программу, несмотря на отключение электричества в дневной сессии!

Позади только первый день, который прошёл в нетипичных для Бахрейна прохладных условиях. В такой ситуации сложно делать какие-либо выводы о скорости. Мы просто довольны проделанной сегодня работой и с нетерпением ждём возвращения на трассу завтра».

Андреа Кими Антонелли (7-й): «Моё первое утро на тестах позади. Сессия получилась продуктивной. Мне понравилось за рулём W16, и мы смогли поработать по своей программе.

Здорово начать осваиваться в машине и проехать первые круги. Команда выполнила намеченную программу, но ещё многое предстоит сделать в оставшиеся два дня. Не могу дождаться возвращения на трассу в четверг».

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