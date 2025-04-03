Шарль Леклер: У нас остаются шансы на успешный сезон

На пресс-конференции FIA в Сузуке Шарль Леклер прокомментировал дисквалификацию Ferrari на Гран При Китая и заверил, что в команде сделали выводы. Говоря о перспективах Скудерии в Японии, Шарль предположил, что команда будет в такой же форме, как и в первых двух гонках.

Шарль Леклер: «Мы уверены, что здесь такого не произойдёт, ведь мы учимся на своих ошибках. Ошибка на прошлом этапе дорого нам стоила – мы действовали на пределе допустимого, но в случае с обеими машинами этот предел был нарушен. Дисквалификация больно ударила по нам – такое команде совершенно не нужно.

Первые два этапа сезона получились очень сложными, а темп машины оказался совсем не таким, как мы рассчитывали. Из-за дисквалификации мы потеряли ещё больше очков, но я уверен, что команда сделала выводы.

Когда происходят такие ситуации, мы стараемся их анализировать, чтобы понять, где была допущена ошибка, и вносить коррективы в работу. Сразу несколько факторов повлияли на то, что задел по весу машины, который мы оставили, оказался недостаточным.

От машины всегда сложно добиться максимума, и я не считаю, что в этом сезоне нам сложнее это сделать. Нам не хватает скорости, особенно относительно McLaren, поэтому я бы сделал акцент именно на этом. Но я уверен, что шаг за шагом мы сократим отставание. Надеюсь, начнём уже в этот уик-энд.

В спринте в Китае мы увидели большой шаг вперёд, особенно на примере Льюиса. Но в воскресенье мы вернулись к своей обычной форме, и я ожидаю, что в Сузуке мы будем более-менее на тех же позициях, на которых были в воскресенье в Китае и в Мельбурне.

В прошлом году в начале сезона с точки зрения скорости мы выглядели гораздо хуже, чем сейчас, но в итоге смогли побороться за титул. Мы понимаем, что не добились максимум возможного в первых гонках сезона, и это огорчает, но не означает, что мы не сможем отыграться.

Впереди ещё очень много гонок, поэтому нужно двигаться вперёд шаг за шагом. У нас ещё остаются шансы на успешный сезон».

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