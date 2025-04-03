Майк ТАЙСОН: «Он просто плакал, кричал как женщина»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон рассказал, с каким наслаждением он проводил поединок против Тайрелла Биггса.

«Уже в третьем раунде я знал, что он у меня в руках. Он тогда просто плакал, когда я бил его по телу, он кричал, как женщина.

Я мог нокаутировать его в любое время после третьего раунда, но я хотел заставить его заплатить за то, что он говорил перед боем», – сказал Тайсон.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua