Кличко внимательно следит. Владимир выбирает соперника для возвращения

Boxingscene. Владимир Кличко

Многолетний промоутер и менеджер компании K2 Том Леффлер заявил, что Владимир Кличко внимательно наблюдает за событиями в супертяжелом весе и не исключает возвращения.

«Владимир внимательно следит за тем, что происходит в супертяжелом весе. И если будет шанс выйти на бой и побить рекорд Джорджа Формана, то Кличко рассмотрит такой шанс».

«Знаем, что Турки Аль-Шейх хотел бы видеть бой с участием Владимира».

«Джо Паркер был спарринг-партнером Кличко, но и Даниэль Дюбуа стал бы классным соперником», – сказал Леффлер.

Владимир КЛИЧКО: «Рассматриваем много вариантов, но анонсировать нечего»

sport.ua