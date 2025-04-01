ЧИСОРА обратился к чемпиону мира: «Давай устроим блокбастер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Известный британский супертяжеловес Дерек Чисора хочет провести бой с чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

«Дюбуа, я готов к войне. Давай устроим блокбастер на стадионе Тоттенхэм. Я хочу, чтобы этот бой стал 50-ым в моей карьере. Я смогу с третьей попытки стать чемпионом мира», – сказал Чисора.

Усик победил Чисору в 2020 году единогласным решением судей. Это было второе сражение для Александра в хевивейте.

В последнем бою Чисора одержал зрелищную победу против шведского супертяжеловеса Отто Валлина.

sport.ua