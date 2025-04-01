Вольфф: Сузука станет испытанием для гонщика и машины

После двух этапов Mercedes занимает второе место в Кубке конструкторов, заработав 57 очков. Для команды это лучшее начало сезона с 2021 года, и руководитель Тото Вольфф хочет, чтобы позитивный для Mercedes тренд продолжился на Гран При Японии.

Тото Вольфф: «Мы стремимся развить уверенные результаты, показанные в начале сезона, в предстоящей серии строенных этапов. Машина W16 показала себя стабильной и последовательной, за рулём которой гонщики чувствуют себя уверенно. Это привело к хорошим выступлениям в Австралии и Китае – для нас старт сезона получился лучшим с 2021 года.

Мы знаем, что должны добиться от машины большей скорости, если хотим бороться в первых рядах на каждом этапе, но развитие не происходит в одно мгновение. Поэтому в Японии, Бахрейне и Саудовской Аравии мы должны выжать максимум из той машины, которая сейчас есть в нашем распоряжении. Нет сомнений, что соперники тоже прибавят, поэтому нужно демонстрировать всё, что в наших силах, если мы хотим и дальше показывать такие же результаты, как в начале сезона, которое оказалось многообещающим.

Сузука с её быстрыми поворотами и перепадом высот станет настоящим испытанием для гонщика и машины. Кими Антонелли предстоит впервые выступать на этой трассе, так что его ждёт новый вызов, но он к нему готов. Кими справился со всеми трудностями, которые уже ему выпали, и мы ждём, что он продолжит прогрессировать.

Джордж проводит самое сильное начало сезона в карьере. Он показал себя зрелым, стабильным и быстрым гонщиком. Он выступает именно так, как мы и ожидали от ведущего пилота заводской команды Mercedes. Он намерен продемонстрировать свою форму и в этот уик-энд в Японии».

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