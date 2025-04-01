ВИДЕО. 20 сезонов НХЛ подряд: Кросби побил рекорд Гретцки

Getty Images/Global Images Ukraine. Сидни Кросби

Форвард Питтсбурга Сидни Кросби установил рекорд НХЛ, став первым игроком в истории Лиги, кто 20-й сезон в карьере набирает в среднем не менее одного очка за матч за регулярный чемпионат.

Ранее рекордом владел легендарный Уэйн Гретцки, у которого в карьере было 19 сезонов НХЛ с одним или больше набранным пунктом в среднем за игру.

В текущем сезоне у Кросби уже 80 очков в 72 встречах. У игрока еще не было сезона, в котором он набирал бы меньше одного очка за матч.

Нападающий с 1676 очками в НХЛ является лучшим бомбардиром среди действующих игроков и девятым лучшим в истории НХЛ.

sport.ua