ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Ветеран хевивейта 40-летний Дерек Чисора отдал должное украинскому боксеру Александру Усику, который стал абсолютным чемпионом мира.

«Шесть раз мы получили по заднице от этого человека, он – величайший боксер», – сказал Чисора.

Усик за карьеру побил уже пять боксеров из Великобритании – Тони Беллью (нокаутом), Дерека Чисору (решением судей), Энтони Джошуа (дважды решением судей), Даниэля Дюбуа (нокаутом) и Тайсона Фьюри (решением судей).

Ранее Чисора назвал условие, при котором Фьюри «переедет» Усика в бою-реванше.

sport.ua