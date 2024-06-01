Элбон: В 2026-м у нас будут отличные силовые установки

Гран При Монако стал первым этапом сезона, на котором команда Williams заработала очки в этом году – благодаря Алексу Элбону, занявшему там 9-е место. Опять же, это стало возможным в том числе и потому, что Алекс впервые в сезоне пробился в финал квалификации.

Всего пару недель назад Элбон подписал новый многолетний контракт с Williams, поскольку, по его словам, он верит и в эту команду, и Джеймсу Ваулзу, её руководителю, который намерен постепенно вывести её на более высокий уровень. Но есть ещё один важный фактор, повлиявший на его решение.

«Полагаю, Джеймс хорошо сформулировал, когда заявил, что если вы пытаетесь планировать работу команды на долгую перспективу и проводите фундаментальные реформы, то всё это требует времени, – рассуждал Алекс в интервью Total Motorsport. – Наша следущая важная цель состоит в том, чтобы регулярно зарабатывать очки, и я думаю, что она будет достигнута в следующем году.

Рассуждая реалистично, до борьбы за подиумы и победы ещё далеко, если только какая-то гонка не пройдёт по какому-то безумному сценарию, так что в ближайшее время я не ожидаю каких-то больших перемен».

В том числе на решение Элбона повлиял тот факт, что и после перехода Формулы 1 на двигатели следующего поколения, что произойдёт в 2026 году, Williams продолжит использовать силовые установки Mercedes.

«Конечно, это стало важным фактором, – подтвердил он. – Полагаю, каждый раз, когда происходили подобные изменения регламента, мотористы Mercedes оказывались на шаг впереди своих соперников, хотя я вовсе не думаю, что другие команды хуже справятся с делом. Но всё-таки считаю, что безопаснее всего сделать ставку именно на этот фактор.

Если посмотреть на другую команду середины пелотона, которая получит новые силовые установки (Алекс имеет в виду Sauber/Audi), я не сомневаюсь, что ей придётся вкладывать огромные деньги, чтобы выйти на конкурентоспособный уровень.

Но даже если в 2026 году мы всё ещё будем на стадии реформ – хотя, конечно, мне бы хотелось к этому времени достичь пика формы – но даже если этого не произойдёт, по крайней мере у нас будут очень эффективные силовые установки».

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