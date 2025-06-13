Тимо Глок: Aston Martin нужно заменить Стролла

Бывший гонщик Формулы 1 Тимо Глок считает, что Aston Martin нужен более быстрый гонщик, чем сын владельца команды…

Тимо Глок: «Если в Aston Martin хотят бороться за самые высокие цели, то в следующем году у Алонсо должен быть другой напарник. Стролл всегда уступал своим напарникам в квалификации, не было случая, чтобы где-то он имел преимущество.

Лэнс почти всегда проигрывает, ему не хватает скорости и стабильности. В какой-то уик-энд может показаться, что он догоняет Алонсо, но по итогам сезона оказывается далеко позади.

Я считаю, что Стролл не на своём месте. Он уже давно выступает в Формуле 1, чтобы освоиться, он – опытный гонщик, но, к сожалению, недостаточно быстрый. Aston Martin нужно перестроиться, чтобы добиться успеха, а для этого нужны два стабильных гонщика».

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